شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: هذا ما يحدث عند تناول الطعام “بسرعة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تابع باحثون يابانيون أكثر من ألف شخص بالغ على مدار خمسة أعوام، وقاموا بتوزيعهم على ثلاث مجموعات ترتبط بوتيرة تناول الطعام بين “بطيئة” و”طبيعية” و”سريعة” وذلك لمعرفة أثر سرعة الأكل على الصحة. وقال موقع “ريدرز دايجست” إن المتطوعين في الدراسة أجابوا منذ البداية على استبيان أوضحوا فيه طبيعة وجباتهم الغذائية والنشاط البدني والسجل الطبي لكل منهم.

في البداية، لم يكن أي من المشاركين يعاني متلازمة التمثيل الغذائي التي تنطوي على ثلاثة مخاطر منها البدانة بمنطقة البطن، وانخفاض الكوليسترول المفيد، وارتفاع ضغط الدم، وهي أعراض قد تؤدي إلى مشكلات صحية مثل أمراض القلب والسكري. بعد خمسة أعوام جرى تشخيص 84 منهم بالإصابة بالمتلازمة، وكانت سرعتهم في تناول الطعام عاملا رئيسيا وفقا لنتائج الدراسة التي نشرت بدورية سيركيولشن Circulation. وذكر الموقع أن الأكل السريع تسبب في زيادة في الوزن، واتساع مساحة الخصر، وارتفاع مستوى سكر الدم. وأوضح الباحثون أن سرعة الأكل تتسبب أيضا في تناول كميات أكبر من اللازم قبل أن يشعر الجسم بالشبع.

