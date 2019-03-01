شكرا لقرائتكم خبر عن في هذا المكان : تم القبض على يحيى الراعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة عن وضع يحيى الراعي رئيس مجلس النواب في صنعاء تحت الأقامة الجبرية من قبل مليشيا الحوثي الإيرانية . وقالت مصادر خاصة أن يحيى الراعي كان في طريقه إلى العاصمة المؤقتة عدن قبل أن يتمكن الانقلابيين الحوثيين الموالين لإيران من القبض عليه في محافظة البيضاء . وأضافت أن الراعي تمت إعادته إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية وتم وضعه تحت الأقامة الجبرية. وذكرت المصادر (التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية) أن الراعي وعدد من أعضاء مجلس النواب بينهم قيادات حزب المؤتمر يخضعون حاليا للأقامة الجبرية. ويتزامن ذلك مع دعوات لعقد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، بعد انشقاق قيادات كبيرة في حزب المؤتمر والتحقها بقيادة الشرعية المعترف بها دولياً في العاصمة المؤقتة عدن. وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر قراراً مطلع يناير (2017)، قضى بنقل مقر مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن.

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