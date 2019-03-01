شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفي فتحي بن لزرق : لهذا السبب.. يجب أن يدعم المجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد في منشور له على حائطه بالفيسبوك تابعه محرر هناعدن أن حديث المجلس الانتقالي مؤخرا عن حكومة مركزية واحدة في اليمن حديث ايجابي ويجب ان يُدعم.



وأردف قائلا "الإنفصال" مشروع وهمي والذهاب صوب مناقشة مشاريع سياسية يمكن التناقش حولها امر يجب ان يشجعه الجميع.

يدرك "الانتقالي" وكل القيادات الجنوبية ان مشروع الانفصال غير قابل للتطبيق لذلك فأنهم يذهبون الى طرح مشاريع سياسية بديلة وهذا شيء من الواقعية بدلا عن التلاعب بمشاعر البسطاء.



وأشار بن لزرق قبل اشهر التقيت في العاصمة المصرية قيادي في الانتقالي وسألته :" ماالفائدة المرجوة من الحديث عن الانفصال وانتم تدركون صعوبة تنفيذه؟

قال الرجل :" ندرك ذلك لكن لاتنسى اننا ورثنا تركة ضخمة من سقف المطالب المرتفعة خلفها الحراك ومكوناته وتفكيك هذه التركة ليس بالامر السهل.



وتابع قائلا الحديث عن حكومة مركزية هي نقطة البداية ثم ستليها تنازلات كثيرة وصولا الى تسوية سياسية ترضي جميع ابناء اليمن ووفق وطن واحد عادل لايظلم فيه احد .