شكرا لقرائتكم خبر عن قناة تلفزيونية تكشف عن مجزرة جديدة للحوثيين وتنشر مشاهد ”صادمة” للقتلى (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشرقناة تلفزيونية، مقطع فيديو قالت أنه يظهر بشاعة ارتكاب “ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أمس الخميس، مجزرة جديدة راح ضحيتها 5 أطفال بمحافظة الحديدة غرب اليمن، بينهم طفلان من أسرة واحدة.
مؤكدة أن تلك المليشيات “تواصل مجازرها وجرائمها وإنتهاكاتها للمدنيين في الحديدة رغم الهدنة القائمة التي ترعاها الامم المتحدة بموجب اتفاق السويد الموقع بين الحكومة الشرعية والحوثيين”
ونقل موقع قناة العربية نت، عن سكان محليين قولهم”إن ميليشيات الحوثي قصفت بقذائف الهاون منطقة الناصر الأسفل السكنية، غرب مديرية التحيتا بالحديدة، مما أدى إلى مقتل ٥ أطفال، وفقا للعربية نت.
وأضافوا أن قذيفة سقطت وسط عدد من الأطفال كانوا يلعبون بالقرب من منازلهم في المنطقة وحولت أجسادهم إلى أشلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة تلفزيونية تكشف عن مجزرة جديدة للحوثيين وتنشر مشاهد ”صادمة” للقتلى (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.