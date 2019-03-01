شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء : انتشار هذا الزواج الغريب.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون في مواقع التواصل الإجتماعي، دعوات زفاف جماعي لعدد من الأطفال من عائلة واحدة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وتعج وسائل التواصل الإجتماعي بدعوات زفاف لأطفال لا يتجاوزون سن الرابعة عشر من العمر، وسط تجاهل الآباء للآثار المترتبة على تلك الزواج. وبحسب خبراء اجتماع ومختصون أسريون بأن تلك الزيجات ستكون مصيرها الفشل نظراً لعدم تمتع أولئك الفتية بالمسؤولية وعجزهم عن تحمل المسؤولية.

وعزى مراقبون بأن ذلك النوع من الزواج عادة ماينتشر في الأسر الغنية وغير المتعلمة، مشيرة إلى احتمالية تأثر أولياء الأمور بأجواء الحرب في تسريع تلك الزيجات. وتساءل المراقبون حول أعمار الفتيات طالما وأن الأزواج بأعمار لاتتجاوز الرابعة عشر، مؤكدين بأن مايحدث جريمة بكل المقايسس بحق الطفولة أبناء وبنات. وعاودت في الآونة الأخيرة انتشار زواج الأطفال في اليمن بسبب جهل الاباء وعدم مراعاتهم للآثار السلبية التي تترتب على زواج القصر، وانعكاسها على المجتمع

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