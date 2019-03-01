شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ السلفي يحي الحجوري يفاجئ الجميع ويقطع اقامته بمكة ويصل الى هذه المحافظة بموكب ضخم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مقرب من الشيخ يحيى الحجوري " إن الأخير وصل عصر أمس إلى محافظة مأرب - شرق اليمن.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ " المشهد اليمني " إن الشيخ يحيى الحجوري وصل إلى المحافظة عقب أربع سنوات من البقاء في مكة المكرمة.

وأضاف المصدر " إن العشرات من أبناء محافظة مأرب بينهم مشائخ قبائل وطلاب كانوا في استقبال الشيخ الحجوري الذي وصل إلى المحافظة ضمن موكب ترافقه عدد من السيارات والمرافقين.

وحتى اللحظة لم يتبين ما إذا كان الشيخ الحجوري سيستقر في محافظة مأرب ويقوم على أحد المراكز العلمية أما إنها مجرد زيارة لفترة قصيرة.

يأتي هذا بعد ساعات من خروج الشيخ الحجوري في تسجيل صوتي يدعوا القبائل اليمنية إلى الانتفاضة المسلحة في وجه الحوثيين ونصرة قبائل حجور التي ينحدر منها الشيخ الحجوري.



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