شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار انتفاضة قبلية جديدة في وجه الحوثي وسط اليمن وإيقاف زحف هو الأكبر للمليشيات وهذه تفاصيل وإحصائية أولية بالقتلى والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
تمكنت القبائل بمديرية الحشاء اليوم الخميس، من صد زحف واسع لمليشيات الحوثي للسيطرة على مركز المديرية وخط الحشا-الضالع هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة الماضية، كما تمكنوا من إفشال عملية تسلل إلى جبل يراخ الاستراتيجي شرق المديرية.
وقال مصدر محلي "إن رجال القبائل تمكنوا من صد هجوم واسع لمليشيات الحوثي استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة".
مؤكداً اندلاع معارك عنيفة ضد عناصر المليشيا الحوثية، في محيط قلعة يراخ أسفر ت عن سقوط عدد من عناصر المليشيا قتلى وجرحى بينهم قناص وفرار من تبقى منهم.
وكان أبناء قبائل الحشا تمكنوا مساء الأربعاء من صد هجوم على قرى المحرم والنجد وجبل بلاد الحذيفي من الجانب الغربي للمديرية مستخدمين الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
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