شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط معسكر كبير تابع للحوثيين على يد قبائل حجور (صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر محلي إن مقاتلي القبائل سيطروا فجراً على معسكر حصن المنصورة الاستراتيجي، الواقع عند الأطراف الشمالية الشرقية لمديرية كشر بعد معارك عنيفة استغرقت عدة ساعات، تكبدت فيها الميليشيات عشرات القتلى والجرحى.
وأضاف أن مواقع الميليشيات في المنطقة المحاذية لمديريتي وشحة وقارة أصبحت تحت نيران القبائل، حيث يطل حصن المنصورة على مناطق الحدِيَتين، والقَيْم، والعبيسة، وبني رَيْبان.
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