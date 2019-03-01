شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: حشود غير مسبوقة لمشائخ ووجهاء حجة تعلن الاستنفار والنفير العام ودعوة طارئة للقبائل اليمنية وبدء المواجهة المصيرية مع المليشيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكد أكثر من 300 شيخ ووجاهة قبلية بمحافظة حجة وقيادة السلطة المحلية، الذين اجتمعوا في لقاء موسع لدعم قبائل حجور يوم الخميس 28 فبراير 2019، الموقف الثابت لقبائل حجة قاطبة والوقوف صفاً واحداً مع شرعية الدولة اليمنية برئاسة رئيس الجمهورية ومساندة قبيلة حجور وغيرها من القبائل التي تواجه المليشيات الحوثية المعتدية.

وشدد البيان الختامي ـ على ما يربط القبائل اليمنية من أوصر المحبة والأخوة والنسب والدم فيما يصيب قبيلة حجور وغيرها من القبائل ووقوف الجميع مع بعضهم في مواجهة هذه المليشيات المعتدية الإجرامية الإنقلابية ورد اعتدائها الغاشم على بلاد حجور.

وأكد المجتمعون، إدانتهم لما تقوم به المليشيات الانقلابية الإيرانية من حرب إبادة تسببت في أوضاع كارثية لن تسقط بالتقادم.

وشدد المجتمعون في البيان الختامي، على أن محافظة حجة جزء من اليمن وأنه لا يمكن تصنيفها على أَي أساس طائفي أو عنصري ، وأن اليمن عربية يمنية وأن الفكر الإيراني الصفوي دخيل على المحافظة.

ودعوا جميع القبائل إلى عدم الزج بأبنائهم في الحرب الحوثية الخاسرة.

مشددين على أنه، لا حاضنة للمليشيات الحوثية بين القبائل اليمنية , وأن ما تقوم به من ظلم وتخريب وإرهاب وقتل وتشريد للناس من بيوتهم وتفجيرها كما حدث في بني شرية وبني رسام وبني جبهان , في ظل ما تتلقاه المليشيات من دعم من إيران سيكون كارثياً ليس على اليمن فحسب بل على المنطقة الإقليمية والأمن والسلم الدوليين.

وأكدت قبائل قبائل حجة، دعمها لانتفاضة القبائل اليمنية في كل مكان في مواجهة المليشيات الحوثية، والشد على يد القبائل المنتفضة، ومنها قبائل حجور في محافظة حجة وآل مفتاح في الجفر والحشا في الضالع , ودعم القبائل للشرعية بالرجال لتحقيق النصر الكبير وتحرير اليمن ارضاً وإنسانا من رجس المجوس وأذنابهم.

وجددت التأكيد، على الموقف الثابت لقبائل حجة قاطبة ووقوفهم صفاً واحداً مع شرعية الدولة اليمنية برئاسة رئيس الجمهورية ومساندة قبيلة حجور وغيرها من القبائل التي تواجه هذه المليشيات المعتدية، ومواصلة الدعوة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية وأحرار العالم كافة لرفع الحصار عن مديرية كشر بشكل عاجل.

ودعا المجتمعون وسائل الإعلام لنقل قضية حجور وتناولها من جميع الجوانب وخاصة الجانب الإنساني منها.

وشكر اللقاء الموسع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة على دعمها ومساندتها وموقفها المشرفة مع قبلية حجور وجميع أبناء الشعب اليمني.

وكان مدير عام مديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة العميد علي محمد سراج وعدد من مشائخ قبائل حجور وقبائل محافظة حجة قد أكدوا في تصريحات عقب الاجتماع وقوف أبناء كافة المديرية التابعة للمحافظة مع قبائل حجور حتى تحقيق النصر وتحرير محافظة حجة وكافة المحافظات اليمنية من هذه المليشيات الارهابية , منوهين بالدعم السخي الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية ووقوفها الدائم مع أشقائها في الجمهورية اليمنية من منطلق الأخوة والجوار والمصير المشترك.

وعقد مشايخ وقيادات محافظة ًحجة اليمنية اللقاء الموسع , لبحث السبل الكفيلة بدعم قبائل حجور في مواجهتها للمليشيات الحوثية , تحت شعار "حجور تنتصر " بحضور محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني ومشاركة أكثر من " 300" شيخ من مشايخ المحافظة .

وفي كلمته إلى اللقاء الحاشد، أكد محافظ حجة، أهمية الاجتماع في حشد الجهود ورص وتوحيد الصفوف من قبل مختلف الأحزاب السياسية ومشايخ القبائل والمواطنين ، وترك الخلافات والنزاعات والمشاحنات والوقوف مع قبائل حجور بدعم من الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في وجه المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والسعي لتحقيق الهدف المنشود , من خلال التحرك لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة حجة وغيرها من المحافظات وصولاً لتحرير جميع محافظات الجمهورية اليمنية وإعادة مؤسسات الدولة.