شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أولى (الصور) من زواج نجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ”مدين“ في الامارات..! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشر ناشطون مقربون من عائلة الرئیس اليمني الراحل علي عبدالله صالح صورا جديدة، قالوا انها من حفل زواج احد ابنائه..
وقال ناشطون ان تلك الصور من زواج نجل علي صالح "مدین" حیث احتفل مدین بزواجه في الامارات العربیة المتحدة وسط حضور كبیر من الشخصیات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة الیمنیة..
الجدیر ذكره ان مدین علي صالح احتجز في صنعاء عقب انتفاضة قادھا والده في 2
دیسمیر في العام 2017 م انتھت بمقتل والده علي صالح واسره الى جانب اخیه صلاح
قبل ان یفرج عنھم العام المنصرم بصفقة اشرفت علیھا سلطنة عمان .
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