شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مطلعة تكشف السبب الحقيقي لاطاحة الحوثيين بوزير في الحكومة الانقلابية بعد اتهامة بممارسة الدعارة ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اطاحت جماعة الحوثي القيادي في الحزب الاشتراكي طلال عقلان من منصبة في الخدمة المدنية لاسباب ارجعتها الى امتلاكها ادلة بالصوت والصورة وهو يمارس الدعارة مع احد الشابات.
ونفت مصادر مطلعة ل " اليمني اليوم " اتهامات الحوثيين مشيرة الى أن ما حدث هو عملية اقصاء مفتعلة تندرج ضمن استبعاد العناصر التي لا ترتبط بولاء مباشر للجماعة من المناصب العليا .
ياتي ذلك مع تصاعد عملية الاختطافات لنساء صغيرات السن وحتى المتزوجات.
واصبح الرعب يسيطر على الجميع بعد هذه التصرفات المجنونة والغريبة على الشعب اليمني المحافظ الذي يفضل الموت على مثل هذه الممارسات القذرة.
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