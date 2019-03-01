شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية بنقل عدة الوية من المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت والمهره لفك حصار حجور في حجه (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، وثيقة صادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الجمهورية، المشير،عبدربه منصور هادي، بتحرك ألوية في المنطقة العسكرية الأولى المتمركزة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، إلى منطقة الوديعة .





وبعد اجتماعات للدول الاربع بالرئاسة اليمنية تمخضت باصدر توجيهات بنقل بعضا من الوية المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت وارسلها الى جبهات قتال الحوثيين .

وتضمنت التوجيهات الرئاسية الدفع بهذه الألوية العسكرية وعددها ثلاثة ألوية إلى محافظةحجة، للمشاركة مع ستة ألوية أخرى في عمليات تحرير المحافظة وفك الحصار عن قبائل حجور التي تقاتل ميليشيا الحوثي الإنقلابية .





وجاء في الوثيقة، أنه بناءاً على توجيهات رئيس الجمهورية وعطفاً على توجيهات نائبه وعلى تعليمات وزير الدفاع، يتم تحريك ثلاث كتائب من المنطقة الأولى وكتيبة من المهرة، وكتيبة من المنطقة العسكرية السابعة، وكتيبتين من المنطقة العسكرية الثالثة، وواحدة من المنطقة السادسة، ليتم نقلهم إلى المنطقة العسكرية الخامسة في مهمة فك الحصر عن قبائل حجور.

وحددت التوجيهات 72 فترة لا تتجاوز 72 ساعة لتنفيذها، وأن يتم الرفع بالقوة البشرية لجميع الكتائب كل وحدة في كشف مستقل وبيان بالمعدات والآليات أن وجدت خلال 12 ساعة .