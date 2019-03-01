شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول فيديو للصيد الحوثي الثمين الذي وقع في يد ابطال حجور .. صدمة مفاجأة لـ أبو على الحاكم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قبائل حجور من أسر القيادي الحوثي، علي المرتضى، وعدداً من مرافقيه، خلال مواجهات وقعت مساء أمس الأربعاء في مديرية كشر شمال غرب محافظة حجة.

وكشفت المصادر، أن المرتضى، هو أحد قيادات ميليشيات الحوثي في وزارة ‎دفاع الانقلاب، وأحد أعضاء اللجنة المختصة بشؤون التجنيد، ومن أهم المقربين من القيادي العسكري في جماعة الحوثي، أبو علي الحاكم، رئيس الاستخبارات العسكرية للميليشيات.

وقال المرتضى في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل بعد اسره، انه ما نزل إلى في مهمة لحصر لعناصر المليشيات في ما اسماه لجنة تمام وترقيم من اجل اعتماد المرتبات.