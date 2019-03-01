شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بارز مقرب من صالح يعلن البديل القادم الذي سيقلب مجريات الاحداث في اليمن (تفاصيل خطيرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب والمحلل السياسي محمد أنعم أنه في حال لم تجتمع الاحزاب السياسية في اليمن فأن البديل سيكون خرافة الولاية واختطاف اليمن لألف سنة قادمة.

وأوضح محمد أنعم في تغريدات على حسابه بموقع توتير ـ بأنه لم يعد هناك ما جعل الاحزاب السياسية تستجر خلافات الماضي أو مايستحق ان تتنازع عليه مشيراً بأن ما تبقى للوطن هو النظام الجمهورية

وأكد في حال أن لم يلتق المؤتمر والاصلاح والاشتراكي والناصري وغيرهم ويحافظوا عليه ويرسموا ملامح المستقبل فان البديل سيكون خرافة الولاية واختطاف اليمن لألف سنة قادمة.