شكرا لقرائتكم خبر عن صورة للجبل الشاهق والمعسكر الاستراتيجي الذي سيطر عليه أبناء القبائل في حجور .. وتفاصيل الخيانة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تم صباح اليوم السيطرة على حصن ومعسكر المنصورة وهو جبل شاهق وموقع استراتيجي، في منطقة بن شهر.
ووقعت خيانة، من احدى القبائل، في بني شهر وذلك لوجود ثأر سابق بينها وبين احدى القبائل الموالية لحجور، وسلمته للحوثيين لكن سرعان ما تم استعادة الجبل والحصن من قبل ابناء حجور.
من جهة أخرى تم اسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة بني عرام، بالجبهة الجنوبية لحجور.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة للجبل الشاهق والمعسكر الاستراتيجي الذي سيطر عليه أبناء القبائل في حجور .. وتفاصيل الخيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.