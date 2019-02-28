الفيديو.. #حفل_تكريم_ابو_بكر_سالم يتصدر عالمياً

تصدر حفل تكريم فنان اليمن الكبير أبو بكر سالم اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى المنطقة العربية والعالم حيث أطل أبوبكر سالم على جمهوره بعد أكثر من عام على وفاته.

وشارك مغردون تحت هاتشاج #حفل_تكريم_ابو_بكر_سالم بالتفاعل مع الاحتفال الذي يتعلق بواحد من عمالقة الفن الكبار على مستوى الخليج العربي والمنطقة والعالم.

وقال المغرد فايز الراشد اذا تذكرنا الفن الاصيل على طول نتذكر الفنان ابو بكر سالم لانه من الفنانين الي ساهمو باغانيهم في اثراء الفن السعودي الاصيل.

وكتب فرحان القحطاني: ابوبكر سالم من أساتذة الفن العربي الأصيل وله طبقات صوت جميلة ،خطوة جميلة من هيئة الترفيه في عمل مثل هذا الحفل وسوف يكون بتقنية الهولوجرام.

وأقامت حفلة تكريم الفنان الراحل أبوبكر سالم بلفقيه، «الهيئة العامة للترفيه» في السعودية ونظمتها وأشرفت عليها شركة «روتانا»، بعنوان «ليلة في حب أبو أصيل»، تقديراً لمكانة الراحل وما قدّمه من فن أصيل، وخدمته الأغنية العربية عامة، والخليجية خصوصاً طوال ستة عقود.

وأطل أبوبكر في الحفل على محبيه من خلال تقنية «الهولوغرام»، التي تُعد من التقنيات الاحترافية الرائدة، إذ اعيد ابوبكر إلى خشبة المسرح ليطل على جمهوره بطربه الاصيل، ووقفته الشامخة، وصوته العدني الجهوري الجميل.

وأقيمت الحفلة في «مركز الملك فهد الثقافي»، بحضور شخصيات بارزة ونخبة من نجوم الفن في العالم العربي، بينهم الفنانين: عبادي الجوهر، وعبدالرب إدريس، وعبدالله الرويشد، وعبدالمجيد عبدالله، ورابح صقر، ونبيل شعيل، وراشد الماجد، وماجد المهندس، وأحمد فتحي، وأصيل أبوبكر، وعلي بن محمد، ومطرف المطرف، وفؤاد عبدالواحد، وعدد من محبي الراحل من أهل الموسيقى والإعلام والأدب والفكر والمجتمع.