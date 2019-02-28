استشهاد خمسة أطفال بينهم اثنان من أسرة واحدة بقصف على التحيتا بالحديدة

استشهد خمسة أطفال بينهم اثنان من أسرة واحدة من أبناء منطقة الناصر الأسفل غرب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بقصف مليشيات الحوثي بقذائف الهاون على القرى ومنازل المواطنين.

وأفاد مواطنون أن مليشيات الحوثي قصفت عصر اليوم وسط منظقة الناصر الأسفل السكنية.

واستشهد خمسة اطفال جراء القصف الهمجي الذي تشنه مليشيات الحوثي.

وأضاف المواطنون أن قذيفة سقطت وسط عدد من الأطفال في المنطقة وحولت أجسادهم إلى أشلاء وحاول بعض المواطنين نقلهم إلى أحد المستشفيات لكنهم فارقو الحياة نتيجة إصابتهم البالغة بقذيفة الهاون الحوثية.

وفيما يلي ننشر أسماء الشهداء الذين سقطوا في هذا القصف الإجرامي الذي نفذته مليشيا الحوثي: "حاتم محمد عبدالرزاق، بشير جابر علي، يوسف جابر علي، محمد حسين سالم، عبدالجبار صغير محمد كانوا جميعهم يلعبون بالقرب من منازلهم.

وتواصل مليشيات الحوثي مجازرها وجرائمها وإنتهاكاتها للمدنيين بحق أبناء الحديدة.

وتضاف هذه الجرائم الوحشية إلى سلسلة جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية بحق أبناء الحديدة.

ويذكر أن مليشيات الحوثي قامت قبل أسابيع بارتكاب مجزرة بحق المدنيين في سوق المتينة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.