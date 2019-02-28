الخبخبي: لا يجب أن يتحمل اليمن الشمالي والجنوبي أي حروب اخرى

علق الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، حول ما اثير من تأويل لحديثه في وكالة سبوتنيك الروسية، امس.

وأشار الخبجي الى التزام الانتقالي بما فوض به من قبل الشعب، وهو دولة جنوبية فيدرالية حرة كاملة السيادة على حدود 21 مايو 1990م، والمساهمة مع المجتمع الدولي في جهود الوقف العادل للحرب وبعدها تتشكل حكومة جنوبية تدير الجنوب وتخوض المفاوضات مع الحكومة اليمنية ( الشمالية) حول فك ارتباط آمن وسلس تحت مبدأ المحافظة على مصالح الدولتين الجارتين( دولة الجنوب ودولة الشمال ).

وأضاف الخبخبي، نحن نتحدث عن فيدرالية في حدود دولة الجنوب ما كان يعرف ب ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية-الجنوب العربي).

وختم حديثه بالقول، جربنا الوحدة مع الجمهورية العربية اليمنية وفشلت ، ولا نحتاج ان نجرب اَي شكل اخر من أشكال الوحدة لان الظروف هي الظروف ولا يجب ان يتحمل الشعبان أي حروب اخرى بسبب تعسف الواقع والقفز عليه. وأي تفسير اخر لحديثي لا يُعبر عن وجهة نظري.