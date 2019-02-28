شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يجدد العقوبات على عائلة صالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدد مجلس الامن الدولي العقوبات على الافراد والكيانات التي شملها قرار مجلس الامن في القرار 2140, والعقوبات هي , تجميد الاموال, وحظر السفر . كذلك فرض احكاما على حظر توريد الأسلحة بموجب القرار رقم 2216 ,ضد جماعة الحوثي ,وعائلة وانصار الرئيس السابق . كما اكد القرار علي اهمية اجراء مباحثات بين الدول الاعضاء للتأكد من تنفيذ القرار . .

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