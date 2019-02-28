تعرف على جريمة الحوثي الوحشية "تفاصيل"

كشف المحامي عبدالرحمن برمان عن جانب من الإجرام الحوثي والغدر الذي تتعامل به الميليشيات الايرانية من خلال ما فعلته مع المواطن ماجد فرحان والذي وصفت الجريمة التي تعرض لها بأنها إحدى أسوأ أنواع الوحشية والغدر.

وشارك برمان على حسابه بتغريدة رصدها الخليج 365 تتساءل حول التوحش الحوثي ضد المواطنين بالنظر إلى ما قاموا به ضد فرحان وأسرته والتي تجاوزت كافة الأعراف والقيم البشرية .

وقال برمان "فجروا بيته وبيت والده ودكانه واعتقلوا أختيه لإجباره على تسليم نفسه وعندما سلم نفسه أعدموه مباشرة".

وأضاف: يرتكب الحوثي ابشع الجرائم غير ابه بأحد لكنه في نفس الوقت يظهر الوجه القبيح البشع الذي كلما حاول إخفائه يظهر للعلن على أشكال قياداته المجرمة".

وكان برمان يعلق على تغريدة لمحافظة المحويت صالح سميع والذي تساءل بدوره، أي نوع من التوحش تستبطنه في أحشائك يا حوثي !؟ ".

وقال سميع: تفجر منزل ماجد فرحان ومنزل أبيه ودكانهم الصغير عندما رفض بغيك وعدوانك في شرعب الرونة يوم الأحد المنصرم * ثم تغتال قيم اليمنيين فتعتقل اختيه كوسيلة قذرة ليسلم نفسه !! وأخيرا وبعد أن افتدى أختيه تقوم بقتله فورا أبشر أنت !!!!!!؟".

من جانبه علق محمد العناز العواضي بالقول إنه "

جُرم لم يسبق له مثيل في الحروب والصراعات اليمنية عبر التأريخ ، ما يثبت دون أدنى شك عدم يمنيتهم او انتمائهم لأخلاق اليمنيين في الحرب والسلم ".

وعلق الدكتور أحمد مهدي بالقول "يا دكتور المجرم الذي تربى على الدماء لايعرف الرحمه ولا القيم الانسانية تجده دائما مخادع وكذاب ولاعهد له ولا ذمة القتل والغدر يجري في عروقه قبحهم الله من عصابة كهنوتية مارقة".

وكان الكاتب محمد جميح قال إن " ماجد فرحان كان مطلوباً للحوثيين في شرعب تعز لمقاومته لهم.فجروا منزله، ومنزل والده ودكاناً صغيراً للأسرة يوم الأحد.لم يتمكنوا منه، فلجؤوا لاختطاف اثنتين من كرائمه للضغط عليه لتسليم نفسه، وأبى كبرياء اليمنيين عليه أن تهان كرائمه. سلم نفسه مقابل الإفراج عنهن، وأعدمه الحوثيون اليوم".