تركيب محول كهربائي بقوم 500 كيلو في ردفان

قامت اليوم الخميس، إدارة المؤسسة العامة للكهرباء فرع ردفان، بتركيب محول بقوة 500 كيلو، في الشارع الخلفي وسط مدينة الحبيلين.

وقال المهندس فضل محسن الزريبي مدير عام المؤسسة فرع ردفان، إن المؤسسة تمكنت من شراء محول بقوة 500 كيلو، وذلك ضمن عملية تحسين الشبكة الداخلية وتخفيفاً للضغط.

وأضاف الزريبي أن العمل هذا يأتي في ظل متابعة مستمرة من قبل مدير عام المديرية العميد الركن صالح حسين،الذي يولي إهتماماً كبيراً بوضع الكهرباء،وبشكل خاص وضع الشبكة الداخلية للمدينة.

الزريبي أكد سعيه في تذليل الصعوبات ومتابعته المستمرة لتوفير الإحتياجات والنواقص التي تعاني منها المؤسسة ومنها مولدات تخص عدد من المناطق.

ولفت الزريبي بالقول، نحن مستمرون في عملية صيانة الشبكة الداخلية بحسب الإمكانيات المتوفرة لدينا.

رافق مدير الكهرباء في عملية تركيب المحول كل من حسن يحيى رئيس قسم التوزيع بمؤسسة الكهرباء فرع ردفان،وأحمد محمود المدير الإداري بالمؤسسة،وبسام دكيس عضو المكتب التنفيذي،ومنصور محمد صائل عضو المجلس المحلي لمديرية ردفان.