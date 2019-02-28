حضرموت: مسلحون مجهولون يطلقون النار بشكل مباشر على بائع للعسل حضرموت:يمن شباب نت ـ خاص الخميس, 28 فبراير, 2019 - 06:21 مساءً [ مدينة شبام ] أصيب اليوم الخميس مواطن بمدينة شبام بمحافظة حضرموت (شرق اليمن) بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل مسلحين مجهولين.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" بأن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص الحي على مواطن من قبيلة آل كثير في منطقة بحيرة ما أدى إلى إصاباته بجراح خطيرة أدت إلى نقله للمستشفى".



وأشار "بأن المواطن تلقى طلقات في بطنه وصدره وأنه يعمل في بيع العسل".



وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة حوادث اغتيال كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي بمقتل الجندي "صالح هادي مدندن"، الذي ينتمي لكتيبة المهام الخاصة "كتيبة الحضارم" التابعة للمنطقة العسكرية الأولى على يد مسلحين مجهولين. كلمات مفتاحية :

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