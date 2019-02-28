ينشر "الخليج 365"، رحلات طيران اليمنية ليوم الجمعة الموافق 01 مارس 2019م كالتالي: رقم الرحله 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 07:00 صباحا. رقم الرحله 506.خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع :08:30 صباحا. الوصول: 10:30 صباحا. رقم الرحله 507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع :12:00 ظهر. (توقيت جده). الوصول: 14:00 ظهرا. رقم الرحله 608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع :15:00 عصرا. الوصول: 17:30 مساء. رقم الرحله 854. خط الرحله : عدن- مومباي. الاقلاع :07:00 صباحا. الوصول: 13:30 ظهرا. رقم الرحله 855. خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع :15:00 عصرا. (توقيت مومباي). الوصول: 16:30 مساء. الخطوط الجوية اليمنية مركز خدمة العملاء 009671250800 009671500600

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على رحلات طيران اليمنية ليوم غد الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.