شكرا لقرائتكم خبر عن “شاهد” سعودية ترفع الأثقال في الشارع وسط المارة وما حدث صادم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بموقع التواصل مقطعا صادما أثار جدلا واسعا لفتاة سعودية تستعد لرفع أثقال وذلك أمام حشد كبير من الحضور الذي قام بتشجيعها بحماس.

وكشف المقطع عن النتيجة الصادمة والموقف المحرج الذي تعرضت له الفتاة حيث لم تنجح في رفع وزن الحديد وسقطت وسط ذهول الحاضرين وأسرع الشباب لإنقاذها على الفور.

واستنكر العديد من النشطاء دخول السعوديات في هذه النشاطات منذ إلغاء محمد بن سلمان هيئة الأمر بالمعروف وفتح المملكة على “البحري”.. حسب وصفهم.

الكاتب السعودي محمد اليحيا علق قائلا:”وش اللي حادك على القيام بفعل مايتناسب مع دينك ولا أنوثتك ولا قدراتك البدنية ولا فطرتك ؟!!”

وعلق آخر بقوله:”من أقوال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله”

وتشهد المملكة حالة من الانفلات الأخلاقي وظهور مشاهد غير لائقة كانت نادرا ما تحدث في المملكة، منذ إعلان ابن سلمان رؤيته وتضيقه على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإطلاق هيئة الترفيه لاستقدام الراقصات والفنانين للمملكة.