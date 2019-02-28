مناقشة الخطط والبرامج المتعلقة بسير العمل للعام الجاري 2019م في تعز

عقد المكتب التنفيذي في محافظة تعز اجتماعا له ، اليوم ،برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي لمناقشة الخطط والبرامج المتعلقة بسير العمل للعام الجاري 2019م .

واشار المخلافي الى التحولات التي تشهدها المحافظة على الرغم من الآثار الناجمة عن الحرب والحصار..

مؤكدا أن السلطة المحلية تبذل جهودا كبيرة لتجاوز آثار الحرب وتداعياتها المريرة على مختلف الأصعدة وفي مقدمتها مؤسسات الدولة واجهزتها ومكاتبها ، التي تعرضت لانهيار أو تعطيل ، أو توقف كلي خلال الفترة الماضية .

وناقش الاجتماع خطط وبرامج عمل المكتب التنفيذي و خطة الاستجابة الإنسانية ، وكذا الموازنة العامة للمحافظة بالإضافة إلى الاطلاع على اخر التطورات العديد من الملفات المهمة وفي الصدارة منها الملف الأمني وذلك بتوجيهات محافظ المحافظة نبيل شمسان بما يعزز الأداء الحكومي وأداء مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات.

من جهته نوه وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء عبد الكريم الصبري إلى أن الحرب على محافظة تعز لا تزال مفتوحة ولابد من حشد الجهود والطاقات لاستكمال التحرير كاولوية قصوى لتحقيق التنمية وتطبيع الأوضاع بشكل عام .

إلى ذلك اوضح وكلاء المحافظة عارف جامل والمهندس رشاد الاكحلي ومهيب الحكيمي والدكتور عبد الحكيم عون على ضرورة وضع الموازنة بشكل استثنائي تراعي المعاناة التي تعيشها المحافظة جراء الحرب ولابد من دعم الحكومة لاستكمال التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار .

واستعرض مدير المالية الدكتور محمد السامعي المؤشرات الأولية للموازنة التي أعدتها اللجنة الفنية..مؤكدا على ضرورة تفعيل قنوات التحصيل والايرادات المالية بمختلف الوسائل واتخاذ القرارات المناسبة .