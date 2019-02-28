‏‎ مقاومة الحشاء بالضالع تقتل 4 حوثيين بينهم قناص بأعلى جبل يراخ

حققت القوات الشرعية، اليوم الخميس تقدما في الحشاء بمحافظة الضالع.

وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن الجيش الوطني سيطر على أعلى قمة جبل يراخ وتم القضاء على القناص الحوثي وثلاثة من المليشيا كانوا بجانبه.

وكانت مليشيات الحوثي أقدمت على تصفية اثنين من عناصرها في دمت بمحافظة الضالع بحادثين منفصلين أحدهما على متن دراجة نارية في منطقة بيت العولقي غرب مدينة دمت.

وقال مصدر محلي أن عنصر حوثي لقي مصرعه على متن دراجة نارية في منطقة بيت العولقي، أثناء توجهه إلى إحدى النقاط الحوثية بالمنطقة.

وكانت خلافات حادة نشبت بين عناصر الحوثي المتمركزة في كولة الزقري ( القرية القديمة ) أسفرت عن مقتل أحد العناصر برصاص رفقائه ورمي جثته إلى الطقم وإنزاله إلى الخط العام.

إلى ذلك أرجع مراقبون محليون أسباب هذه التصفيات إلى خلافات حادة تعصف بين عناصر المليشيات التي تقوم بضرب عصفورين بحجر وهي التخلص من بعض العناصر التي لا ترغب فيها أو تشك في ولائها، والآخر استخدام تلك الأعمال كشماعة لحملات الاعتقال والاختطاف التي تمارسها بحق المواطنين ومطاردة الأهالي في منازلهم وقراهم.

يشار إلى أن المليشيات الإنقلابية في دمت حالة ذعر وخوف وتقوم بالعديد من الممارسات والأعمال الاستفزازية بحق المواطنين بالمدينة والقرى الواقعة تحت سيطرتهم، بعد أن أحكمت قوات الجيش الوطني قبضتها على دمت وباتت تطوقها من عدة جهات.