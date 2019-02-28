غارة دقيقة لطيران التحالف تقتل 10 حوثيين بكتاف صعدة

ذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة ، بأن عشرة من عناصر المليشيات الحوثية الإرهابية، لقوا، مصرعهم جراء غارة لطيران التحالف العربي في محافظة صعدة'

وأفادت مصادر "الخليج 365" ، أن عشرة من عناصر مليشيات الحوثي قتلوا بغارتين جوية دقيقة الإستهداف لطيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية، على مواقع تمركز المليشيات في منطقة جبال العادية القريبة من مركز مديرية كتاف.

وقبل أيام قصف طيران التحالف العربي بعدة غارات دقيقة ومحكمة ثلاث عربات عسكرية تابعة للمليشيات عربتين كانت تحمل منصات صواريخ كاتيوشا وثالثة اخرى تحمل افراد على الطريق الدولي بالقرب من مركز مديرية كتاف وحيث سُمِع انفجارات عنيفة متوالية بعد الإستهداف...