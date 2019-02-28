الارياني: انتصارات الجيش في صعدة يؤكد إقتراب ساعة النصر ودحر مشروع الامامة

قال وزير الاعلام معمر الارياني" إن الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في كافة المواقع والجبهات بمحافظة صعدة تؤكد اقتراب ساعة النصر ودحر المشروع الإمامي الكهنوتي المتخلف"..

جاء ذلك خلال زيارته لأفراد الجيش الوطني في الخطوط الأمامية بجبهة الملاحيط بمديرية الظاهر ومفرق مران بمحافظة صعدة.

وأشاد الارياني باالدعم الأخوي لتحالف دعم الشرعية بقيادة بالمملكة العربية السعودية التي تقود هذا التحالف لاستعادة الدولة وإنقاذ الشعب اليمني من المليشيا الحوثية.

وخلال الزيارة نقل وزير الإعلام تحيات وتقدير فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى القوات المسلحة والأمن لضباط وأفراد الجيش الوطني المرابطين في جبهات القتال بمختلف مديريات محافظة صعدة والذين يذودون عن الوطن وهويته وكرامته وعروبته.

واطلع وزير الإعلام على أحوال المقاتلين في جبهة الملاحيط بمديرية الظاهر ومفرق وعقبة مران ومنطقة المجرم ومنطقة طيبان..مشيدًا بما يسطره أبطال الجيش الوطني من ملاحم بطولية لتخليص اليمن من مليشيا الإجرام الحوثية.

وأضاف وزير الاعلام" أن دعم المملكة لم يقتصر على الجانب العسكري فقط بل شملت الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية والتعليمية والصحية، وهو ما سيدون في كتب التاريخ وفي قلوب كل اليمنيين".

بدوره عبر قائد اللواء الثالث عروبة العميد عبدالكريم السدعي باسمه ونيابة عن أبطال الجيش الوطني المقاتلين في هذه الجبهات عن اعتزازهم بزيارة وزير الإعلام والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة.