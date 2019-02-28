اختتام ورشة عمل فنية لمدربي الحاسوب برعاية قطاع المناهج بوزارة التربية

اختتم اليوم الخميس في عدن الورشة الفنية لمدربي امناء معامل الحاسوب والانترنت ودمج تطبيقاتها بالتعليم، والتي نظمها قطاع المناهج والتوجيه بوزارة التربية والتعليم.

وأدت الورشة هدفها المتمثل على مدى 22 يوماً الى اكساب 16 مشارك ومشاركة من مدربي امناء الحاسوب بوزارة التربية والتعليم من محافظات عدن، وأبين، وشبوة، والضالع، ومأرب، معارف ومهارات في برامج الحاسوب وكيفية الاستفادة منها في التعليم.

وأكد وكيل قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم حسين بافخسوس، أهمية الورشة في تنمية مهارات وقدرات مدربي امناء الحاسوب وعكس ما تلقوه في تطوير التعليم الإلكتروني ورفع مستوى العملية التعليمية لمواكبة العالم الخارجي.

من جانبه اكد مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو، ضرورة رفع مستوى التعليم واكساب الطلاب مهارات استخدام الحاسوب ومواكبة التطور في العالم الخارجي، بالاضافة إلى امكانية الاطلاع وقراءة المناهج التعليمية عبر الحاسوب.