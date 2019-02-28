تعرف على أخر تحديث لسعر الدولار والسعودي اليوم في صنعاء

تتواصل العملات الاجنبية الارتفاع الطفيف في محلات الصرافة بصنعاء وذلك بعد أيام من تسحن الريال اليمني قبل أربعة ايام.

وكان قبل ثلاثة أيام شهد الريال اليمني تحسننا بعد المؤتمر الذي اعلن في جنيف لدعم اليمن.

وعادت العملات الاجنبية اليوم للارتفاع وفيما يلي أسعار العملات:

شراء الدولار

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