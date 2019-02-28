جامعة عدن تدشن جسر تواصل مع جامعات العالم عبر "الانترنت"

دشن رئيس جامعة عدن صباح اليوم الخميس بكلية الطب والعلوم الصحية العمليات الجراحية من خلال البث الحي المباشر عبر برنامج الفيديو كونفرنس بين كلية الطب جامعة عدن وجامعة فلورنسا.

واجريت عملية مناظرة علمية لعملية جراحية حساسة وفريدة من نوعها عبر برنامج التواصل الإجتماعي من جامعة فلورنسا

ليستفيد منها أساتذة وطلاب كليةالطب والعلوم الصحية جامعة عدن.

وأثناء بدء البث الحي المباشر رحب الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن بنظيرة الدكتور/ جايدوا باستي نالي من جامعة فلورنسا عبر شبكة الأنترنت بواسطة برنامج الفيديو كونفرس ،شاكراً له تفاعله مع طموحات الجامعة وطلابها في المجال التطبيقي الطبي الذي سينعكس إيجابياً على مستوى أداء الطلاب لتحسن مخرجات كليات الطب التي تقوم بدور كبير في المساهمةالفاعلةفي التنميةالصحية.

من جانبه قال الدكتور محمد سالم با عزب منسق جامعة عدن لدى الجامعات الإيطالية :نحن ندشن اليوم العمل بنظام الفيديو كونفرنس بين كلية الطب جامعة عدن وجامعة فلورنسا وهذه هي ثمرة زيارة رئيس جامعة عدن للجامعات الإيطالية وها نحن اليوم نترجمها بتلقي محاضرات من بروفسورات أيطاليين يحضرها طلاب كلية الطب

للإطلاع على العمليات النوعيةالجراحيةفي الوجه ويشاهدها جميع الطلاب ويتحدث الجراح بنفسهأمام الحاضرين ليشرح لهم ماذا يعمل ويرد على إستفسرات الطلاب خلال العملية.

ومضى يقول : هناك العديد من النشاطات المستقبلية من ندوات وعمليات جراحية سيحضرها طلاب وأساتذة الكلية وسيكون هناك مشاركات متبادلة بين الجامعتين ..كما سيتم عرض الحالات المرضية الحرجة والصعبة على أساتذة وبروفسورات جامعة فلورنسا للحصول على التشخيص المناسب لها ..

وأكد أن هذا العمل بتقنية عالية ولا يكلف جهود كبيرة جداً وكل ما في الأمر هو عبارة عن إتصال عبر الأنترنت لتبادل الخبرات.

بعد ذلك شاهد الطلاب شرحاً مفص ًلا للعملية الجراحية التي تعتبر فريدة من نوعها واستمعوا لكافة الملاحظات من البروفسورات الإيطاليين وعبروا عن سعادتهم وإمتنانهم لقيادة جامعة عدن ممثلة برئيس الجامعة ونوابه وعمادة الكلية على إهتمامهم ورعايتهم الذي يولونها لرفع المستوى التعليمي والأكاديمي في الجامعة والكلية