حقوق الانسان تدين جرائم المليشيا بحق أبناء وأهالي حجور بمحافظة حجة

أدانت وزارة حقوق الانسان اليوم الخميس ما تقوم به مليشيا الحوثي من جرائم ضد أبناء وأهالي حجور بمحافظة حجة.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن المليشيا الحوثية أقدمت، أمس الأربعاء، على اقتحام قرية بمنطقة النامرة شمال غرب العبيسة بمديرية كشر محافظة حجة وقامت بتفجير ونسف ما لا يقل عن ١٣ منزل من منازل بني جبهان وبني الجشيبي.

وأضاف البيان، أن هذه الجريمة تأتي مع استمرار الحصار الذي تفرضه الميليشيا على قرى وعزل مديريات حجور منذ أكثر من أربعين يوم في عقاب جماعي مع قصف عشوائي لمنازل الأهالي هناك مما نتج عنه ضحايا جسيمة في الأرواح والممتلكات وسقط إثر ذلك عدد من النساء والأطفال بين شهيد وجريح.

وأشارت البيان إلى أن الميليشيا الحوثية تنتهج جريمة تفجير منازل معارضيهم بشكل ممنهج والهدف منه التهجير القسري والتطهير الطائفي، واستخدامه لإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم.

وأوضح أن المليشيا ومنذ انقلابها على السلطة فجرت ونسفت أكثر من ٩٠٠ منزل من منازل معارضيها في عموم محافظات الجمهورية.

واكد البيان أن مثل هذه الجرائم تعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار رقم 2216.

واستغربت الوزارة من صمت وتقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة حيال اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الانتهاكات التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد المدنيين العزل من حصار وقصف القرى والعزل الأهلة بالسكان.

ودعا الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إلى الضغط بكل الوسائل على الميليشيا الانقلابية وإجبارها على التوقف عن استهداف المدنيين وفك الحصار عنهم.