وقفة احتجاجية أمام مبنى نادي خنفر الرياضي احتجاجا على عملية نهب ممنهجة للنادي

نظمت الهيئة الادارية لنادي خنفر الرياضي بمحافظ أبين اليوم الخميس وقفة احتجاجية امام المبنى احتجاجا على عملية نهب للنادي وبشكل ممنهج بحسب المتظاهرين.

وتقدم الوقفة الاحتجاجية ناصر المنصري مدير عام المديرية وحشد من انصار ومحبي الذين استنكروا صمت الجهات المسؤولة عن حماية ممتلكات الشباب.

وقال الكابتن قاسم محمد قاسم رئيس النادي:"نحن اليوم ندافع عن كيان شبابي رياضي يحوي كل تاريخنا الرياضي في المنطقة وكذا هويتنا وذاكرتنا من عبث وسيطرة بعض المدعين الملكية مع أنهم لا يمتلكون وثائق قانونية، وإنما وجدوا فراغا وتساهلا من السلطة.. فهجموا على ممتلكات نادينا، ونؤكد هنا ومعنا كل الشباب ومحبو النادي أننا لن نسمح لهم".

وقد اصدرت الوقفة الاحتجاجية بيان فيه مناشدة إلى كل الشرفاء ومنظمات المجتمع المدني للوقوف ضد الباسطين، وتثبيت الحق للشباب.