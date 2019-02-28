بالصور.. تخرج الدفعة الثالثة من مجندي قوات الأمن العام

أقيم صباح اليوم حفل تخرج الدفعة الثالثة من مجندي الأمن العام في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.

وذلك بحضور وكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري ومدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي وقيادات عسكرية وأمنية.

وفي بداية الاحتفال وقف الجميع ثابتون يرددون السلام الجمهوري بكل شموخ واعتزاز وبدا خريجي الدفعة الثالثة من مجندي قوات الامن العام متحمسون في حفل تخرجهم ومتشوقون للقيام بواجبهم في خدمة الوطن والمواطنين.

وفي الحفل ألقى مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي كلمة تحدث من خلالها للأفراد الخريجين حيث قال أنتم الأمل لأبناء هذه المحافظة وانتم العيون الساهرة لحفظ امنها وسكينتها واستقرارها

بدأ العميد منصور الأكحلي كلمته مستبشرا ومتفائلا بتخرج الدفعة الثالثة من مجندي قوات الامن العام "دفعة الشهيد/عبدالقادر احمد الصرمي.

وفي كلمته ايضا اكد العميد/منصور الأكحلي.على ان ادارة عام شرطة محافظة تعز حققت تقدما ملحوظا في الآونة الاخيرة وأن عجلة قوات الشرطة بجميع تشكيلاتها دارت الى الامام وبقوة مضيفا أن مارد الشرطه انطلق لتحقيق الامن والاستقرار لمحافظة تعز ولن يعود الى الوراء.

وفي سياق متصل عبر العميد /منصور الأكحلي عن شكره للقياده السياسيه العليا ممثلة بفخامة الاخ المشير/عبد ربه منصور هادي.رئيس الجمهورية القائدالاعلى للقوات المسلحة والأمن ودولة معالي الدكتور/معين عبدالملك.رئيس الوزراء ومعالي المهندس/أحمدبن أحمدالميسري.نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ نبيل شمسان. محافظ المحافظة وجميع الوكلاء.

وبدوره اشاد اللواء الركن عبدالكريم الصبري وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن بالجهود الجبارة التي بذلتها ومازالت تبذلها الاجهزة الامنية في مطاردة العصابات الخارجة عن القانون وتحقيق الكثير من الانجازات الامنية في المحافظة والتي اثبتو من خلالها انهم عند مستوى التحدي.

وأضاف اللواء الركن عبدالكريم الصبري.قائلا ايها الابطال إن ابناء تعز يعولون عليكم كثيرا ونحن واثقون بانكم ستكونون عند حسن الظن وعند مستوى المهمة والتحدي الذي ستخوظونه لخدمة الوطن والمواطن وتحقيق الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة بانواعها المتعددة.

هذا وقد شهد الحفل الذي اقيم صباح اليوم عروضا عسكرية واخرى قتالية ابدى من خلالها خريجي الدفعة الثالثة من مجندي قوات الامن العام استعدادهم التام وجاهزيتهم الكاملة للقيام بواجبهم في حفظ الامن والسكينة العامة والاستقرار في المحافظة.

وفي ختام الحفل وباجواء مليئة بالبهجة والسعادة والأمل تم تكريم اوائل خريجي الدفعة الثالثة من مجندي قوات الامن العام "دفعة الشهيد/عبدالقادراحمدالصرمي"