شكرا لقرائتكم خبر عن المسؤول الدولي يغادر صنعاء عقب مباحثات مع جماعة الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث غادر " اليوم الخميس" العاصمة صنعاء، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام، عقد خلالها مباحثات مع مسؤولين في جماعة الحوثي، تطرقت لضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وأوضح مصدر ملاحي، إن المبعوث الأممي غادر المدينة إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث يتواجد مكتبه، موضحا أن غريفيث لم يدل بأي تصريحات للصحفيين في المطار.

وكان المبعوث الأممي ، وصل صنعاء، الثلاثاء وعقد مباحثات حول سبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم، مع عدد من المسؤولين الحوثيين، بينهم مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (بمثابة الرئاسة في مناطق الحوثيين)، إضافة إلى لقائه رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا عبد العزيز بن حبتور.

والتقى في العاصمة صنعاء، رئيس لجنة المراقبيين الأمميين في محافظة الحديدة، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد.

وفي لقاء المبعوث الأممي مع المشاط، أكد الأخير على دعمه للجهود والمساعي السياسية، والحرص على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، الحكومة اليمنية، بعدم الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، وفقا لوسائل إعلام حوثية.