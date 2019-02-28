شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حجور تباغت الحوثيين وتسيطر على معسكر استراتيجي في هذه المنطقة ..شــاهد الصوره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قبائل حجور ، من السيطرة على معسكر استراتيجي للحوثيين في مديرية كُشَر، فجر الخميس 28 فبراير/شباط 2019.

وقال مصدر محلي إن مقاتلي القبائل سيطروا فجراً على معسكر حصن المنصورة الاستراتيجي، الواقع عند الأطراف الشمالية الشرقية لمديرية كشر بعد معارك عنيفة استغرقت عدة ساعات، تكبدت فيها الميليشيات عشرات القتلى والجرحى.

وأضاف أن مواقع الميليشيات في المنطقة المحاذية لمديريتي وشحة وقارة أصبحت تحت نيران القبائل، حيث يطل حصن المنصورة على مناطق الحدِيَتين، والقَيْم، والعبيسة، وبني رَيْبان.