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عدن - ياسمين التهامي - من هو القيادي الحوثي المقرب من ابو علي الحاكم .. الذي اوقع اسيرا في قبضة قبائل حجور

الميثاق نيوز - متابعات - نجحت قبائل حجور اليمنية في التمكن من أسر قيادي حوثي،يدعى علي المرتضى، وعدداً من مرافقيه، خلال مواجهات وقعت مساء أمس الأربعاء في مديرية كشر شمال غرب محافظةحجة.





ونقل“الأمناء نت” عن مصادر لم يسميها ، أن المرتضى، هو أحد قيادات ميليشيات الحوثي في وزارة ‎الدفاع، وأحد أعضاء اللجنة المختصة بشؤون التجنيد، ومن أهم المقربين من القيادي العسكري في جماعة الحوثي، أبو علي الحاكم، رئيس الاستخبارات العسكرية للميليشيات.

ويواجه أبناء حجور عامة، والذي يزيد عددهم عن 141 ألفنسمة، أزمة غذاء كبيرة بسبب الحصار الحوثي حيث انعدمت المواد الغذائية من دقيق وحليب وزيوت من المحلات التجارية بشكل كامل، ومن المتوقع أن يعاني السكان من مجاعة حال استمرار الحصار.