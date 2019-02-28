شكرا لقرائتكم خبر عن الصحافة الشعبية ...ضرب رجل كبير بالسن وسط شارع جمال بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال شهود عيان ان عصابة اقدمت بالاعتداء على رجل كبير في السن وسط شارع جمال في الوقت الذي لم يحرك الفراد الامن المتواجدين بالقرب من الحادث اي ساكن

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