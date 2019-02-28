شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر.. من محلات الصرافة اسعار الريال اليمني امام العملات الاجنبية..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اليكم أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في العاصمة صنعاء اليوم الخميس الموافق 28فبراير 2019م. أسعار الصرف :

الشراء : الدولار الأمريكي: 573 Advertisements

الريال السعودي : 151

البيع : الدولار الامريكي: 576 الريال السعودي: 153

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