شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة عجيبة تعود لأحد حكام الإمارات.. طولها 10 أمتار ويجلس السائق في مؤخرتها (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة صوراً لسيارة يملكها حمد بن حمدان آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة لإمارة أبوظبي في الإمارات، تحمل طابع الغرابة والضخامة، إلى جانب أنها كلاسيكية، كبقية السيارات الكثيرة التي يمتلكها.

لكن ما يميز السيارة الوحشية التي أطلق عليها اسم «الضبيان» أن تصميمها كان غريباً جداً.

مواصفات سيارة الضبيان

سيارة الظبيان/ مواقع التواصل الاجتماعي

تبدو الضبيان ضخمة جداً، حيث يصل طولها إلى حوالي 10 أمتار، وارتفاعها أكثر من 3 أمتار، وعرضها يتجاوز المترين ونصف المتر، أما وزنها فيبلغ 24 طناً.

لـ «الضبيان 10 عجلات، ومهمتها أن تأكل الأرض، قد نراها قبيحة لضخامتها وشكلها الغريب غير المألوف، والسبب أنها مكونة من سيارتين، فأصبحت سيارة واحدة.

تعد الضبيان الآن أكبر سيارة suV في العالم، لها محرك من نوع كتار بيلا سي 15 لتراً بـ600 حصان بخاري يركضون في الصحراء.



سيارة الظبيان/ مواقع التواصل الاجتماعي

يعمل هذا المحرك على الديزل، وقد تم تعديله من شاحنة عسكرية أمريكية، وأضيفت لها كابينة سيارة من جيب Langral.

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كيف يمكن قيادتها؟

للوهلة الأولى، وعندما تعلم أن مكان السائق مصمم في القسم الخلفي من السيارة، يخطر على بالك كيف يمكن قيادتها والتحكم بها، خاصة أن مجال الرؤية من الخلف يكاد يكون مستحيلاً.

لكن مهلاً، فكل شيء كان مدروساً بعناية عند تصميم هذه السيارة، فعلى مقدمتها وضعت كاميرات، تنقل لك كل شيء أمامك على شاشات في مقصورة القيادة، فتشعر وكأنك تقود سيارة في إحدى ألعاب الفيديو، كما أنها زودت بالعديد من الأنظمة الخاصة التي جعلت قيادتها سهلة.

من هو حمد بن حمدان آل نهيان؟

هو شخصية من الأسرة الحاكمة في أبوظبي، واسمه الكامل هو حمد بن حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، ويجتمع مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في جدهما زايد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، واشتهر بعشقه للسيارات.

يلقب حمد بـ » شيخ قوس قزح» لامتلاكه 7 سيارات مرسيدس بألوان قوس قزح.

ويملك الشيخ حمد 200 سيارة، صنعت إحداها خصيصاً له، ويطلق عليها اسم «حمد»، ولها بنت صغيرة، واسمها بلاك سبايدر، وهي بحجم نيسان باترول، ولها 6 عجلات.

سيارات عجيبة يمتلكها الشيخ حمد بن حمدان/ مواقع التواصل الاجتماعي

سيارات أخرى يمتلكها حمد، فمثلاً هذه الشاحنة الحمراء تعد من الآليات الغريبة التي يمتلك، والغريب أيضاً أن لها بنتاً، وهذه حقيقة، بل لها أيضاً حفيدة، وهذه ليست ألعاب، ويمكن قيادتها جميعاً.

يتملك الشيخ متحفاً في جنوب أبوظبي، يضم فيه 200 سيارة كلاسيكية أمريكية وسيارات نادرة جداً.