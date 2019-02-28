شكرا لقرائتكم خبر عن قوات النخبة الحضرمية تعتقل قياديا سلفيا بارزا مع اربعة من ابناءه "التفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت قوات " النخبة الحضرمية " قياديا بارزا في حزب الرشاد اليمني المحسوب على السلفيين، في محافظة حضرموت شرق اليمن.



وأفاد الصحفي والناشط اليمني، عبدالجبار الجريري، أن قوات ما تسمى "النخبة الحضرمية" ، قامت يوم السبت الماضي باعتقال الشيخ كمال بامخرمة، القيادي بحزب الرشاد السلفي، مع 4 من أولاده في منطقة غيل باوزير في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت.



وأضاف الجريري، في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أن قوات النخبة حاصرت منزل "بامخرمة" الذي يتألف من عدد من الشقق السكنية، قبل أن تقوم باعتقاله مع 4 من أبنائه وشخص خامس يعمل مسؤولا عن الحي.



وحسب الناشط الحضرمي، فإنه منذ اعتقالهم يوم السبت، وحتى الأربعاء، لا توجد معلومات عن مكان إخفائهم، أو التهم الموجهة إليهم.