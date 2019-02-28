شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أين أنتهى الأمر بكاريزمة الرئيس السابق ”صالح” وماذا تفعل النساء به في غرفة مظلمة! (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ظهرت مجموعة نساء في فيديو وهن في جلسة أشبه بجلسة مقيل في غرفة مظلمة وكل واحدة منهن تحمل كوب عليه صورة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح مرددات أنهن مع تيار الصالح !
وأشار أحد الصحفيين إلى أن علي عبدالله صالح كان قد منع صور الحمدي والبيض في الإعلام الرسمي فجاء الحوثيون ومنعوا صورته واسمه في كل اليمن ساخراً من القدر الذي وصل إليه علي صالح وأصبحت كاريزمته محصورة في 4 أكواب تحتفي بها نساء خلف غرفة مظلمة . خاتماً حديثه بأنه كما تدين تدان، ويبقى الواحد الديان!
انتهت رمزية صالح وكاريزميته إلى مجرد صورة فوق (4قلاصات) تحتفي بها 4 نساء في غرفة مظلمة!
صالح منع صور الحمدي والبيض في الإعلام الرسمي فجاء الحوثيون ومنعوا صورة واسم صالح في كل اليمن.. وكما تدين تدان، ويبقى الواحد الديان! pic.twitter.com/F8oFzIN4Bx— عارف أبوحاتم (@arefabuhatem)
انتهت رمزية صالح وكاريزميته إلى مجرد صورة فوق (4قلاصات) تحتفي بها 4 نساء في غرفة مظلمة!— عارف أبوحاتم Aref abuhatem (@arefabuhatem) February 26, 2019
صالح منع صور الحمدي والبيض في الإعلام الرسمي فجاء الحوثيون ومنعوا صورة واسم صالح في كل اليمن.. وكما تدين تدان، ويبقى الواحد الديان! pic.twitter.com/F8oFzIN4Bx
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