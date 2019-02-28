شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حجور تأسر قيادياً حوثياً بارزاً وعدداً من مرافقيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قبائل حجور انها تمكنت من أسر قيادي حوثي،يدعى علي المرتضى، وعدداً من مرافقيه، خلال مواجهات وقعت مساء أمس الأربعاء في مديرية كشر شمال غرب محافظة حجة.

وأفادت مصادر محليه أن المرتضى، هو أحد قيادات ميليشيات الحوثي في وزارة ‎الدفاع، وأحد أعضاء اللجنة المختصة بشؤون التجنيد، ومن أهم المقربين من القيادي العسكري في جماعة الحوثي، أبو علي الحاكم، رئيس الاستخبارات العسكرية للميليشيات.

وتشهد حجور، والذي يزيد عدد سكانها عن 141 ألف نسمة، أزمة غذاء كبيرة بسبب الحصار الحوثي حيث انعدمت المواد الغذائية من دقيق وحليب وزيوت من المحلات التجارية بشكل كامل، ومن المتوقع أن يعاني السكان من مجاعة حال استمرار الحصار.