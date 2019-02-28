الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

قبائل حجور تأسر قيادياً حوثياً بارزاً وعدداً من مرافقيه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حجور تأسر قيادياً حوثياً بارزاً وعدداً من مرافقيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قبائل حجور انها تمكنت من أسر قيادي حوثي،يدعى علي المرتضى، وعدداً من مرافقيه، خلال مواجهات وقعت مساء أمس الأربعاء في مديرية كشر شمال غرب محافظة حجة.

وأفادت مصادر محليه أن المرتضى، هو أحد قيادات ميليشيات الحوثي في وزارة ‎الدفاع، وأحد أعضاء اللجنة المختصة بشؤون التجنيد، ومن أهم المقربين من القيادي العسكري في جماعة الحوثي، أبو علي الحاكم، رئيس الاستخبارات العسكرية للميليشيات.

وتشهد حجور، والذي يزيد عدد سكانها عن 141 ألف نسمة، أزمة غذاء كبيرة بسبب الحصار الحوثي حيث انعدمت المواد الغذائية من دقيق وحليب وزيوت من المحلات التجارية بشكل كامل، ومن المتوقع أن يعاني السكان من مجاعة حال استمرار الحصار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبائل حجور تأسر قيادياً حوثياً بارزاً وعدداً من مرافقيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا