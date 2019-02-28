شكرا لقرائتكم خبر عن العملية الكبرى.. عملية "إنزال رابعة" للتحالف دعماً لقبائل حجور (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية في حجور عن قيام التحالف العربي فجر اليوم الخميس بعملية إنزال نوعية وتعد الأكبر على مستوى سابقاتها.





وقالت المصادر إن "طيران التحالف قام بعملية إنزال لمواد ومؤن عسكرية وغذائية وعلاجية لأبطال حجور فجر اليوم للمرة الرابعة منذ بداية عدوان مليشيا الحوثي على قبائل حجور".

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وتاتي عمليات الإنزل الجوي للأسلحة والأدوية ضمن استجابة التحالف العربي لمناشدات القبائل ومساندتها بفك الحصار الجائر الذي تقوم به المليشيا ضدها بمعظم مديريات محافظة حجة.