شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عاجل الان من حجور يفجر المفاجأة الكبرى ويزلزل أركان الحوثي ويقلب موازين ومجريات الحرب "تفاصيل غير مسبوقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر قبلية ميدانية لـ"يمن الغد" أن أبطال قبائل #حجور بمحافظة حجة، شمال غرب البلاد، تمكنوا مساء اليوم الأحد 24 فبراير/شباط 2019، من كسر أعنف هجوم وزحف حوثي كبير، ونصبوا كميناً للمليشيا، فيما تدخل طيران التحالف العربي لمساندة القبائل ودك تعزيزات واليات المليشيات. وقالت مصادر "يمن الغد": أن أبطال حجور تحولوا من الدفاع إلى الهجوم واستعادوا جبل القواعد بعد ساعات من توغل المليشيات والسيطرة على الهجر والعصابة والغمار". وأضافت المصادر لـ"يمن الغد": أن فلول المليشيات تفر الى قرب المندلة ووادى مور وتفر من وادى الذئاب الى قرايات تاركة جثث قتلاها وراها مرمية بالشعاب". وأوضحت المصادر "أن القبائل كسرت زحفاً لمليشيا الحوثي في جبهة جمانة جنوب مديرية كشر، وأجبرت المليشيا على الانسحاب وجر أذيال الخزي والهزيمة إلى منطقة سوق الربوع بمديرية أفلح الشام. وكانت المعلومات الواردة قالت إن أبناء حجور _كشر نفذوا كمينا محكما لمليشيا الحوثي في بني شوس جنوب كشر، وتم استهداف المليشيا من جبل العرام الاستراتيجي، ومن الوليد والمعمر غرب بني شوس، مؤكدة أن قتلى وجرحى المليشيا الانقلابية بالعشرات. وحاولت مليشيا الحوثي شن هجوم واسع على حجور من مختلف المناطق واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة والقذائف الصاروخية، وسمعت أصوات الانفجارات في أرجاء مديرية كشر. إلى ذلك، ساندت مقاتلات التحالف العربي القبائل واستهدفت، مغرب اليوم، عناصر المليشيا في حصن موسى غرب مديرية كشر. كما نفذ طيران التحالف، الأحد، غارتين استهدفتا تجمعات وعربات حوثية في الواسط والجوه في العبيسة شرق كشر

