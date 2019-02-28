شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف ينفذ عمليات إنزال رابعة لمعدات وأسلحة نوعية لمقاومة حجور "صور وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت مصادر ميدانية قبلية في منطقة حجور بمحافظة حجة شمال غرب اليمن ان طيران #التحالف العربي نفذ قبل لحظات عمليات إنزال جديدة للأسلحة. Advertisements وقالت مصادر أن طيران التحالف يقوم بعملية إنزال لمواد ومؤن عسكرية وغذائية وعلاجية لأبطال حجور فجر اليوم #الخميس للمرة الرابعة منذ بداية عدوان #مليشيا الحوثي على قبائل #حجور ".

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