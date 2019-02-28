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مواطنون يربطون رجلا وامرأةً من دون ثياب بجذع شجرة والسبب الخيانة الزوجية

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عدن - ياسمين التهامي - أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً وامرأةً مربوطين بجذع شجرة في الصين «عقاباً لهما على الخيانة الزوجية «، وفق ما أوردته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

 

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الحادث وقع في مقاطعة قويتشو شرقي الصين، حيث تجمع حشد من السكان المحليين بالقرب من رجل وامرأة من دون ثياب، رُبطا بشجرة عقابا لهما على الخيانة الزوجية .

 

ويُظهر الفيديو رجلاً من الشرطة حضر الحدث، وكان يهدّئ الناس مِن حوله، لكنه لم يفعل شيئاً لإطلاق سراح الرجل والمرأة العاريين.

 

وقُبض على الزوج الخائن متلبساً بعلاقة جنسية مع امرأة أخرى وفقاً لشهود عيان محليين، وتم ربطه مع المرأة في ساحة محلية.

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وتقول الشرطة، إن الحادث نجم عن رد فعل الزوجة الغاضبة من زوجها، لكنها لم تذكر مَن قام بربط الثنائي ومتى.

 

وأرسلت عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، وفقاً لبيان السلطات المختصة، وأفرجت عن المرأة بعد إعطائها ثياباً لترتديها، لكن البيان لم يوضح مصير الرجل.

 

كما اعتقلت الشرطة العديد من الأشخاص واقتادتهم إلى مخفر الشرطة، حيث فتحت تحقيقاً في الحادث.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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