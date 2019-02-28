شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيات الحوثي تقتحم حجور وتبدأ عمليات الانتقام من المقاومة بهذه الوحشية "ماذا حدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر قبلية بأن الميليشيات الارهابية تمكنت من اقتحام قرية "النامرة" في كشر محافظة حجة وفجرت عددا من منازل المواطنين. وأكدت مصادر أن المليشيات بعد اقتحام قرية "النامرة" شمال شرق العبيسة، والتي تعد آخر قرى مديرية كشر المحاذية لمديريتي وشحة وقارة من الجهة الشمالية الغربية ـ وفجرت عددا من منازل المواطنين الا ان ابطال المقاومة احتشدوا وهاجموا المليشيات وتمكنوا من دحر الحوثيين وتكبيدهم خسائر فادحة.

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