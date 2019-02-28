شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اخر شخص سقطري يعيش الحياةالبدائية ويسكن الكهوف ويرتدي ما يستر عورته من جلود الحيونات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي اليوم الأربعاء الشيخ " صعالف بن سلالي بر حلمهي بر جدد من أهالي منطقة مومي بمحافظة أرخبيل سقطرى - جنوب اليمن.

وقال مصدر محلي في المحافظة في تصريح إن الشيخ " صعالف " صاحب أشهر صورة في أذهان السياح توفي اليوم الأربعاء بعد أن تجاوز عمره 80عاما قضى قرابة 70 سنة منها في كهف واحد.

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من جانبه أكد " عبدالله بداهن" - من أبناء المحافظة - " إن الشيخ صعالف اعتزل عن المجتمع وكافة التقاليد العصرية وفضّل العيش في كهف بعيد عن قريته يلبس مكتفيا بما عهده في زمانه دون مدخلاتنا العصرية، ويحتطب ويوقد ناره، ويتغذى من حيواناته لوحده طيلة عقود.

وحسب المصدر السابق " فإن غالب السياح وزوار المحافظة لا يغادرون أرض الأرخبيل قبل أن يزوروا الشيخ " صعالف " في كهفه المفضل ويأكلون من لحومه التي يكرم بها كل من يزوره ويرتشفون قهوته التقليدية الخالية من كل الإضافات المعاصرة.

وأضاف المصدر " إن الشيخ صعالف كان يجود بكل ما يملك من الأغنام التي كان يسخرها في إكرام الضيوف والسياح الذين لم يملوا من الجلوس بجانبه والاطلاع على تفاصيل حياته اليومية بعيداً عن ضجيج المدن وأساليب العصر.