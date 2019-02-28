شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري رفيع في الجيش الوطني يزف خبر سار لقبائل «حجور» ويؤكد:«حجور منا ونحن منها» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن / يحيى حسين صلاح اليوم الأربعاء 28 فبراير 2019 م أن جبهة حجور أصبحت إحدى الجبهات التي تقع في نطاق المنطقة العسكرية الخامسة وتشرف المنطقة على سير المعارك فيها.



وأكد صلاح أثناء استقباله معالي وزير الاعلام معمر الارياني بجبهة مستبأ اليوم الأربعاء أن المنطقة العسكرية الخامسة تقدم لحجور كل الدعم اللوجستي والجوي بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية موضحا في تصريح لوسائل الاعلام انه يتابع بنفسه معارك حجور على مدار الساعة.

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وأضاف اللواء صلاح قائلا حجور منا ونحن منها.



وتخوض قبائل حجور معارك ضارية مع مليشيات الحوثي الانقلابية بدعم لوجستي وجوي من قبل المنطقة الخامسة بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية منذ أربعون يوماً.



هذا وكانت قبائل حجور قد أسقطت اليوم الأربعاء طائرة حوثية مسيرة وتمكنت من افشال عدد من الهجمات.